Visite et découverte de l’oléiculture au Moulin Bastide du Laval, Moulin à huile d’olive Bastide du Laval, Cadenet

Informations pratiques

Visite et découverte de l’oléiculture au Moulin Bastide du Laval Samedi 19 septembre, 15h30 Moulin à huile d’olive Bastide du Laval Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026, de 15h30 à 17h, pour une visite guidée de notre domaine à la découverte du patrimoine oléicole, de l’oliveraie jusqu’au moulin, suivie d’une dégustation commentée de nos huiles d’olive.

Depuis plusieurs générations, nous faisons vivre un patrimoine qui ne se conserve pas derrière une vitrine, mais qui se transmet chaque jour, au cœur de notre domaine.

L’oléiculture fait aujourd’hui, comme beaucoup d’exploitations agricoles, face à de nombreux défis. Entre changement climatique, sécheresses, maladies en augmentation, une très forte concurrence internationale et une baisse considérable des exploitations familiales dans le milieu.

Nous avons à cœur de préserver ce patrimoine vivant ainsi que les traditions liées à cette culture millénaire. Tout en restant fidèles à notre savoir-faire, nous faisons évoluer nos pratiques grâce aux innovations et aux technologies d’aujourd’hui. Car notre patrimoine est vivant : il s’adapte, se réinvente et continue de se transmettre.

Partez à la découverte de la tradition oléicole lors d’une visite guidée et commentée de notre domaine. Parcourez l’oliveraie et sa vue sur le massif du Luberon, échangez avec le guide sur les méthodes de culture de l’olivier et la production des olives (variétés, spécificités…).

Poursuivez ensuite la visite au moulin, où votre guide vous présentera les différentes machines ainsi que leur fonctionnement. Vous découvrirez le parcours de l’olive, de sa récolte jusqu’à l’extraction de son huile.

La visite se terminera par une dégustation commentée de nos seize huiles d’olive. Vous apprendrez à reconnaître leurs caractéristiques, leurs spécificités aromatiques et les secrets de leur fabrication.

Tout au long de la journée, profitez également de promenades libres et balisées de l’oliveraie et du moulin (à l’aide de supports pédagogiques et audioguide) et dégustations gratuites des huiles d’olive.

Moulin à huile d’olive Bastide du Laval 199 chemin de la Royère 84160 Cadenet Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 08 95 80 https://www.bastidedulaval.com/ https://www.facebook.com/bastidedulaval;https://www.instagram.com/bastidedulaval/ Le Domaine de la Bastide du Laval s’étend sur 30 hectares d’oliviers, de vignes et de bois. Un paysage typique du sud Luberon, à deux pas de 2 villages classés « Plus beaux villages de France » Ansouis et Lourmarin.

Ici, on cultive le goût, le fruité, les odeurs délicates… Au cœur de l’oliveraie, composée de 4000 arbres, se trouve la zone d’Appellation d’Origine Protégée « Huile d’olive de Provence » gage de traçabilité, de contrôle, de savoir-faire et de valorisation du terroir. La culture des oliviers se fait selon les principes de l’agriculture biologique. Le moulin peut également se visiter.

La Bastide du Laval offre au visiteur une immersion et un contact privilégié avec les paysages et les traditions provençales.

Plusieurs formules de visites sont proposées :

– Visite libre et gratuite du moulin et de l’oliveraie toute l’année. La promenade dans l’oliveraie est balisée puis visite fléchée du moulin et enfin une dégustation gratuite des huiles et des vins du domaine.

– Visites guidées et commentées pour les individuels et groupes (en français et anglais) sur rendez-vous.

– Dégustation des huiles d’olive et vins gratuites.

Horaires d’ouverture :

Lundi au samedi : 10h – 13h & 15h – 19h Parkings privé et autocar, bâtiment adapté aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026, de 15h30 à 17h, pour une visite guidée de notre domaine à la découverte du patrimoine oléicole, de l’oliveraie jusqu’au moulin, suivie d’une dégustation de un…

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