Visite et dégustations au Moulin des Gourmands, Le Moulin des Gourmands, Saint-Révérend

Visite et dégustations au Moulin des Gourmands Dimanche 28 juin, 14h00 Le Moulin des Gourmands Vendée

Tarif réduit : 5,50 € / adulte, 3 € / enfant (5-12 ans), gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Dimanche 28 juin 2026 :

Visite guidée du moulin à vent en activité en compagnie du meunier ou de la meunière (durée : environ 30 minutes). Découverte d’un film-documentaire « Le vent des traditions » puis dégustation de produits du terroir.

Ouvert de 14h à 18h. Visite sur réservation : moulin-gourmands.fr ou au 02 51 60 16 72.

Le Moulin des Gourmands rue René Bazin 85220 Saint Révérend Saint-Révérend 85220 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://moulin-gourmands.fr »}]

Visite guidée du Moulin en activité et dégustation de produits du terroir le dimanche 28 juin 2026 visite guidée dégustation

Antoine Tatin