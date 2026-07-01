Visite et exposition à l’église de Sainte-Martianne, Église de Sainte-Martianne, Le Garric

Informations pratiques

Visite et exposition à l’église de Sainte-Martianne Dimanche 20 septembre, 09h30, 15h00 Église de Sainte-Martianne Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mémoire des pierres et les secrets enfouis

Visite de l’église, exposition et balade historique.

Découvrez l’église de Sainte-Martianne lors d’une visite commentée, puis parcourez l’exposition Archéologie et vie quotidienne à l’époque gallo-romaine dans le nord Albigeois. Celle-ci fait écho aux fouilles menées près du lieu-dit de Sainte-Martianne, qui ont révélé la présence d’une villa gallo-romaine.

La visite sera complétée par une balade historique aux alentours de Sainte-Martianne, à la découverte des lieux où ces secrets gallo-romains enfouis ont nécessité des fouilles et inspiré l’exposition présentée.

Église de Sainte-Martianne 81450 Le Garric Le Garric 81450 Tarn Occitanie 0627265294 Eglise du XIV -ème siècle érigée pour Sainte Martianne à visiter et exposition « archéologie et vie quotidienne à l’époque gallo-romaine dans le Nord Albigeois » à découvrir. Parking

La mémoire des pierres et les secrets enfouis.

©Francine De Prada