Visite et exposition à l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Cry

Informations pratiques

Visite et exposition à l’église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez la chapelle de Cry !

La chapelle de Cry fut dédiée à St Julien de Brioude par l’Evêque Palade d’Auxerre en l’an 634. La construction date du XVe siècle, elle est composée d’une nef unique, de quatre travées voûtées en berceau brisé reposant sur des pilastres simples. La Crypte est située sous le chevet de l’église, on y accède par l’extérieur. Elle est construite en pierre calcaire du pays, ses dimensions sont celles du choeur de l’église. Elle est classée monument historique.

Admirez une exposition d’aquarelles réalisées par Monsieur Louis Duplessis, naturaliste 1901-1986, Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques !

Église Saint-Julien Rue du Moulin, 89390 Cry, France Cry 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386557394

La chapelle de Cry fut dédiée à St Julien de Brioude par l’Evêque Palade d’Auxerre en l’an 634. La construction date du XVe siècle, elle est composée d’une nef unique, de quatre travées voûtées en La…

©Commune de Cry