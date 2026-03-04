Visite et exposition au jardin/atelier, Jardin « La Cour », Nueil-sous-Faye

Visite et exposition au jardin/atelier 6 et 7 juin Jardin « La Cour » Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite libre du jardin et de l’atelier.

Jardin « La Cour » 3 rue du Château 86200 Nueil-sous-Faye Nueil-sous-Faye 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 38 15 87 56 Sur les plans d’un jardin baroque, et sous une approche naturaliste, ce jardin présente une richesse de textures et de silhouettes. Cette conception formelle est obtenue grâce à une structure de haies, de buissons, et d’arbres… Parking sur la place du village.

Visite libre du jardin et de l’atelier.

©Ronald TEIJINK