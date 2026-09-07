Visite et montée du clocher de l’église, Eglise Saint-Théarnec, Trégarantec

Informations pratiques

Visite et montée du clocher de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Théarnec Finistère

Prévoir un casque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Journée du Patrimoine, le samedi 19 septembre, la commune de Trégarantec vous invite à participer à une montée du clocher de l’église Saint-Théarnec. Gravissez 46 marches pour admirer une vue imprenable sur le bourg et ses alentours.

Eglise Saint-Théarnec Eglise 29260 Trégarantec Trégarantec 29260 Finistère Bretagne 0298836165 L’église Saint-Théarnec (1684), restaurée au XIXème siècle (après l’incendie de la nuit du 17 au 18 août 1890) sur les plans de Le Guerrannic. Outre la travée du clocher encastrée, l’édifice comprend une nef de trois travées avec bas-côtés terminée par un chevet en hémicycle. Le clocher à deux étages de cloches et une seule galerie porte la date de 1684. La cloche date de 1688. L’église abrite une statue de saint Ténénan. Une statue en granit de saint Théarnec ou Earnec se trouvait jadis au manoir de Kerduden. L’ancien ossuaire, daté de 1583, a disparu au XXème siècle.

La commune de Trégarantec vous invite à participer à une montée du clocher de l’église Saint-Théarnec.

©Mairie de Trégarantec