Visite et promenade sur le tracé des sources captées de Longpont, Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge

Informations pratiques

Visite et promenade sur le tracé des sources captées de Longpont Dimanche 20 septembre, 10h30 Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’Association de Défense des Sources de Longpont propose la visite d’un patrimoine méconnu de Longpont, car souterrain : le réseau des sources, captées et conduites jusqu’au bourg historique depuis l’ancien régime.

La visite commentée présente le Regard des Folies (monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques), où arrive la galerie de collecte des eaux. Elle est précédée par une promenade commentée (environ 1km, accessible à tous) sur le tracé du réseau des sources captées arrivant au bourg de Longpont, où l’eau paraît à la lumière.

Cette visite met en perspective l’histoire de la création de Longpont et de son développement par l’intégration de son prieuré dans le réseau de Cluny.

Le réseau des sources est aujourd’hui encore existant et témoigne de l’importance de la ressource en eau ainsi que du savoir-faire de ses créateurs.

Départ place de la mairie devant la Basilique de Longpont dimanche à 10h30. Durée : 1h à 1h30.

Pas d’équipement spécifique nécessaire. Eclairage fourni.

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde 9 Place des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge, France Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France 0169010224 https://www.basilique-de-longpont.fr L’église est le seul témoin d’un ancien prieuré clunisien fondé avant 1061. En 1031 une église aurait été établie par Guy 1er de Montlhéry et sa femme Hodierne de Gometz à l’emplacement d’une chapelle mariale, élevée probablement dès le IIIe siècle sur un lieu de culte druidique. En 1061 elle est donnée à Cluny avec le consentement de Geoffroy de Boulogne, évêque de Paris, et des moines de cet ordre s’y installent. La construction de l’église actuelle fut entreprise au début du XIIe siècle par Guy II Troussel. Elle s’acheva au début du XIIIe siècle par la façade. Le soubassement de la tour carrée date du XIIe siècle et son unique étage du XIIIe siècle.

L’église fut élevée au rang de basilique en 1913.

Circuit commenté

© Nicolas Dudot