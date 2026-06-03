Le Bouyssou

Visite et repas à la micro-ferme Lou Baptistou

lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Nous vous accueillons à la micro-ferme Lou Baptistou, que nous aménageons depuis 9 ans en s’appuyant sur les principes de permaculture. Et pour vous partager un morceau de notre projet de vie, nous vous proposons une visite guidée de la micro-ferme en mettant en avant un thème précis, suivie d’un déjeuner végétarien préparé avec toute l’abondance du lieu.

Nous vous accueillons à la micro-ferme Lou Baptistou, que nous aménageons depuis 9 ans en s’appuyant sur les principes de permaculture. Et pour vous partager un morceau de notre projet de vie, nous vous proposons une visite guidée de la micro-ferme en mettant en avant un thème précis, suivie d’un déjeuner végétarien préparé avec toute l’abondance du lieu.

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lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79 contact@culturesdesdemains.fr

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English :

We’d like to welcome you to the Lou Baptistou micro-farm, which we’ve been developing for 9 years using permaculture principles. And to share a piece of our life project with you, we’re offering a guided tour of the micro-farm, focusing on a specific theme, followed by a vegetarian lunch prepared with all the abundance of the place.

L’événement Visite et repas à la micro-ferme Lou Baptistou Le Bouyssou a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac