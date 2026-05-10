Visite européenne au parc Oberthür – Dimanche 21 juin à 14h30 Parc Oberthür Rennes
Visite européenne au parc Oberthür – Dimanche 21 juin à 14h30 Parc Oberthür Rennes dimanche 21 juin 2026.
Visite européenne au parc Oberthür – Dimanche 21 juin à 14h30 Parc Oberthür Rennes Dimanche 21 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – sur inscription
Europe Rennes 35 et Destination Rennes proposent une visite commentée du jardin Oberthür et de son hôtel particulier.
La visite sera animée par une guide-conférencière et par des membres d’EUROPE 35.
POUR LES INSCRIPTIONS : site de Destination Rennes – si la visite est complète inscription POSSIBLE sur liste d’attente auprès d’EUROPE RENNES 35 (adresse mail : [mougincatherine@orange.fr](mailto:mougincatherine@orange.fr));
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T16:30:00.000+02:00
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mougincatherine@orange.fr
Parc Oberthür 82 Rue de Paris, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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