Visite exceptionnelle du château Notre-Dame de Sausses, Château Notre-Dame de Sausses, Castellet-lès-Sausses

Informations pratiques

Visite exceptionnelle du château Notre-Dame de Sausses Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Château Notre-Dame de Sausses Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Richard Carbonnel, propriétaire passionné, ouvre exceptionnellement les portes de son château Notre-Dame et vous fait une visite commentée : histoire de l’édifice et explications des restaurations effectuées et à venir.

2 départs de visite, un à 14h30 et un à 16h30.

Pas de réservation.

RDV directement au château, à côté de l’église. Se garer au parking en bas du village.

Infos : 04 93 05 46 73 / entrevaux@verdontourisme.com

Château Notre-Dame de Sausses 04320 Sausses Castellet-lès-Sausses 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:entrevaux@verdontourisme.com »}]

Richard Carbonnel, propriétaire passionné, ouvre exceptionnellement les portes de son château Notre-Dame et vous fait une visite commentée : histoire de l’édifice et explications des restaurations et…

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