Visite exposition Oiseaux de papiers Maeva Collet LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Visite exposition Oiseaux de papiers Maeva Collet

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Découvrez le travail de l’artiste Maeva Collet avec le regard d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.

Observer la Nature, en identifier les composantes et interactions, classer pour tenter de comprendre est ce qui m’anime depuis mon enfance dans les Pyrénées Atlantiques. Après des études en microbiologie puis en archéobotanique et des centaines d’heures en laboratoire à scruter chaque détail anatomique sous loupe binoculaire nait l’envie de créer au-delà d’étudier.

Après un Master d’Arts appliqués, j’ai travaillé comme graphiste et illustratrice puis j’ai créé Ebaki en 2019 (découper en basque) en référence au geste technique qui constitue le coeur de ma pratique artistique, au sein de laquelle le papier s’est immédiatement imposé comme mon matériau de prédilection.

Mes sculptures naturalistes, principalement des oiseaux, sont inspirées par les Cabinets de curiosités, ces lieux d’exposition, de classification et de compilation de connaissances scientifiques. Mon travail s’inscrit dans une démarche de conservation et de mémoire, proche de la taxidermie mais dans laquelle la Nature est imitée au lieux d’être capturée. Chaque plume est découpée et ciselée à la main, un travail minutieux qui demande beaucoup de savoir faire et de nombreux jours de travail pour la réalisation d’un seul spécimen. En résultent des oeuvres uniques, précieuses et délicates, en opposition à la production de masse omniprésente. C’est une invitation à la lenteur, un hommage à la beauté et la fragilité des espèces qui nous entourent. Maeva

– Offert par la Maison du Parc National et de la Vallée .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the work of artist Maeva Collet through the eyes of a Pyrenees National Park ranger.

Observing Nature, identifying its components and interactions, classifying it in an attempt to understand it is what has driven me since my childhood in the Atlantic Pyrenees. After studying microbiology, then archaeobotany, and spending hundreds of hours in the laboratory scrutinizing every anatomical detail under a binocular magnifying glass, I was born with the desire to create more than just study.

After a Master?s degree in Applied Arts, I worked as a graphic designer and illustrator, before creating Ebaki in 2019 (to cut in Basque) in reference to the technical gesture at the heart of my artistic practice, in which paper immediately emerged as my preferred material.

My naturalistic sculptures, mainly of birds, are inspired by Cabinets of Curiosities, places where scientific knowledge is exhibited, classified and compiled. My work is part of an approach to conservation and memory, akin to taxidermy, but in which Nature is imitated rather than captured. Each feather is cut and chiselled by hand, a meticulous process that requires a great deal of skill and many days of work to produce a single specimen. The result is unique, precious and delicate works, in contrast to the ubiquitous mass production. It’s an invitation to slow down, a tribute to the beauty and fragility of the species that surround us. Maeva

L’événement Visite exposition Oiseaux de papiers Maeva Collet Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Luz St Sauveur|CDT65