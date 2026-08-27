Visite exposition sur le confort thermique dans la maison et aides à la réno Place de la Mairie Gan

Informations pratiques

Gan

Visite exposition sur le confort thermique dans la maison et aides à la réno

Place de la Mairie Mairie de Gan Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Visite commentée de l’exposition sur le ?confort thermique dans la maison? et présentation des aides financières à la rénovation de l’habitat

Pourquoi a-t-on parfois trop chaud en été ou trop froid en hiver dans son logement ? Cette exposition vous invite à découvrir les facteurs qui influencent notre bien-être thermique isolation, ventilation, ensoleillement, matériaux et usages quotidiens.

Exposition également à voir librement du 5 au 16 octobre .

Place de la Mairie Mairie de Gan Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Visite exposition sur le confort thermique dans la maison et aides à la réno

L’événement Visite exposition sur le confort thermique dans la maison et aides à la réno Gan a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau