Chantier solidaire Centre HarmoniA Gan
dimanche 30 août 2026 · Centre HarmoniA · Gan
Informations pratiques
Gan
Chantier solidaire
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association Equilibre du Vivant organise son prochain chantier solidaire, dédié aux travaux d’aménagement et d’amélioration des conditions de vie des protégés du Centre HarmoniA à GAN.
Clôtures, grillage, enclos, portail, aménagement espace de vie des animaux avec au passage quelques câlins.
Il y en aura pour tous les niveaux et toutes les mains, Merci à tous ceux qui pourront venir offrir un peu de leur temps (1h, 2h ou plus…)
Le petit déj et déjeuner seront offerts par l’association.
Pour participer inscription obligatoire auprès de Sandrine au 06 50 81 16 48 .
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 16 48 equilibreduvivant@gmail.com
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English : Chantier solidaire
L’événement Chantier solidaire Gan a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau
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