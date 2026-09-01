AGENDA · Mende
VISITE EXPRESS SPÉCIALE LOZÈRE Mende
dimanche 13 septembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
VISITE EXPRESS SPÉCIALE LOZÈRE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 11:30:00
Date(s) :
2026-09-13
30 minutes pour explorer la Lozère et ses paysages !
30 minutes pour explorer la Lozère et ses paysages !
30 mn de 0 à 2€ sur réservation au 04 66 49 85 85 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
30 minutes to explore Lozère and its landscapes!
L’événement VISITE EXPRESS SPÉCIALE LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT Mende
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