Informations pratiques

Mende

VISITE EXPRESS SPÉCIALE LOZÈRE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :

2026-09-13

30 minutes pour explorer la Lozère et ses paysages !

30 minutes pour explorer la Lozère et ses paysages !

30 mn de 0 à 2€ sur réservation au 04 66 49 85 85 .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

30 minutes to explore Lozère and its landscapes!

L’événement VISITE EXPRESS SPÉCIALE LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT Mende