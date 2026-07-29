Informations pratiques

Brennilis

Visite extérieure de la Centrale

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Sécurité renforcée, environnement maîtrisé une visite extérieure pour appréhender la rigueur de nos chantiers de démantèlement.

À partir de 12 ans .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06

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English :

L’événement Visite extérieure de la Centrale Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ