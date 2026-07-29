AGENDA · Brennilis
Visite extérieure de la Centrale Brennilis
mercredi 29 juillet 2026 · Brennilis
Informations pratiques
Brennilis
Visite extérieure de la Centrale
Brennilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Sécurité renforcée, environnement maîtrisé une visite extérieure pour appréhender la rigueur de nos chantiers de démantèlement.
À partir de 12 ans .
Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06
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English :
L’événement Visite extérieure de la Centrale Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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