Envie d’un moment nature en famille ? La mini-ferme Au Cœur de Chez Vous vous reçoit sur réservation pour des visites guidées, ateliers d’éveil et découvertes adaptées aux petits comme aux grands. Groupes, écoles et structures accueillis toute l’année. Infos et réservations par mail.

La mini-ferme pédagogique et thérapeutique Au Cœur de Chez Vous vous ouvre ses portes à Saint-Juire-Champgillon pour un moment de partage, de nature et de douceur.

Association à but non lucratif, notre objectif est simple rendre les animaux de la ferme accessibles à tous et offrir un lieu d’accueil bienveillant, éducatif et social pour les tout-petits, enfants, adolescents, adultes, seniors et personnes fragilisées.

Sur un terrain d’un peu plus d’un hectare, vous ferez la connaissance de nos animaux chouchous chèvres, bouc, mouton, poules, coq, faisan, cochons d’Inde et adorables cochons nains. Beaucoup d’entre eux ont été recueillis suite à des sauvetages et portent une histoire unique que nous aimons partager.

La nature environnante, le potager et le verger complètent également nos supports d’activités pour des découvertes riches et variées.

Sur réservation, venez profiter

• de nos visites guidées en petit groupe,

• de nos ateliers thématiques (“éveil”, “petit fermier”, découvertes sensorielles…),

• de nos séances de médiation animale,

• et même de l’anniversaire de vos enfants à la ferme !

Les dates et les réservations se font sur notre site internet www.lafermeaucoeurdechezvous.fr

Nous accueillons également les écoles, les crèches, centres spécialisés, structures médico-sociales… N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre venue.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous un beau moment au cœur de la ferme !

La mini-ferme est équipée de toilettes sèches (PMR) entretenues quotidiennement. L’ensemble du site est de plain-pied et accessible, dans la mesure où l’état du terrain le permet (espaces en herbe et chemins naturels pouvant être humides ou irréguliers selon la météo).

Nous invitons les visiteurs à porter des chaussures adaptées et à nous signaler toute situation particulière pour préparer au mieux leur accueil. .

Chemin des Retières Saint-Juire-Champgillon 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 00 49 84 lafermeaucoeurdechezvous@gmail.com

English :

Looking for a family day out in nature? The Au C?ur de Chez Vous mini-farm welcomes you by reservation for guided tours, early-learning workshops and discoveries suitable for young and old alike. Groups, schools and organizations welcome all year round. Information and reservations by e-mail.

