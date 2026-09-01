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AGENDA · Meurcourt

Visite ferme spiruline et méthanisation GAEC des Moulins Meurcourt

vendredi 25 septembre 2026 · GAEC des Moulins · Meurcourt

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
GAEC des Moulins
Adresse
121A Route de Vesoul
Ville
70300 Meurcourt
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Meurcourt

Visite ferme spiruline et méthanisation

GAEC des Moulins 121A Route de Vesoul Meurcourt Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Visiter l’exploitation agricole Metha bio située à Meurcourt, c’est l’occasion de découvrir le fonctionnement d’un méthaniseur qui produit entre autre de la chaleur qui est utilisée quelques mètres plus loin pour chauffer le bâtiment qui abrite la production de spiruline.
Présentation des bassins de culture, des installations de méthanisation qui fournit la chaleur, process de récolte et transformation, questions/réponses suive d’une dégustation des produits…

La ferme se situe à environ 15 min de trajet depuis Luxeuil.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite).
Durée 2h
Début de la visite à 15h. Plan d’accès disponible si besoin.   .

GAEC des Moulins 121A Route de Vesoul Meurcourt 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite ferme spiruline et méthanisation

L’événement Visite ferme spiruline et méthanisation Meurcourt a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD