Pornichet

VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ

3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Une visite à l’atmosphère unique !

Face à l’océan, la pointe du Bé est un quartier préservé à l’atmosphère unique. Un lieu de promenade apprécié pour sa douceur de vivre à quelques encablures de la place du Marché. Découvrez sa plage, la chapelle Sainte-Anne, ses villas, le Château des Tourelles… Une visite hors du temps !



Informations pratiques

Où ?

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Quand ?

Consulter les dates dans l’encadré Calendrier de cette page.

⏰ Horaires ?

De 18h à 19h

L’inscription est-elle payante ?

Oui elle est payante. Les tarifs sont 5€/adulte et 3,50€/enfant de moins de 12 ans.

️ Faut-il réserver ?

Oui la réservation à l’Office de tourisme est obligatoire car le nombre de personnes est limité.

ℹ️ Infos complémentaires

La visite est à pied.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. .

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

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English :

A visit with a unique atmosphere!

L’événement VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ Pornichet a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44