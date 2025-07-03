VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ Pornichet
VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ Pornichet mercredi 15 juillet 2026.
Pornichet
VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ
3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Une visite à l’atmosphère unique !
Face à l’océan, la pointe du Bé est un quartier préservé à l’atmosphère unique. Un lieu de promenade apprécié pour sa douceur de vivre à quelques encablures de la place du Marché. Découvrez sa plage, la chapelle Sainte-Anne, ses villas, le Château des Tourelles… Une visite hors du temps !
Informations pratiques
Où ?
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.
Quand ?
Consulter les dates dans l’encadré Calendrier de cette page.
⏰ Horaires ?
De 18h à 19h
L’inscription est-elle payante ?
Oui elle est payante. Les tarifs sont 5€/adulte et 3,50€/enfant de moins de 12 ans.
️ Faut-il réserver ?
Oui la réservation à l’Office de tourisme est obligatoire car le nombre de personnes est limité.
ℹ️ Infos complémentaires
La visite est à pied.
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. .
3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A visit with a unique atmosphere!
L’événement VISITE FIN DE JOURNÉE À LA POINTE DU BÉ Pornichet a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44
À voir aussi à Pornichet (Loire-Atlantique)
- LES SECRETS DE LA NATURE Pornichet 23 avril 2026
- Circuit Les Coteaux d’Ermur Pornichet Loire-Atlantique 1 mai 2026
- NUIT ELECTRO – HIPPODROME DE PORNICHET Pornichet 20 juin 2026
- COURSES DE TROT PMH Hippodrome Pornichet 2 juillet 2026
- SUR LA TRACE DES FONDATEURS DE PORNICHET Pornichet 3 juillet 2026