Visite flash : 100 x Morellet, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Visite flash : 100 x Morellet Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

2026 marque le centenaire de la naissance de François Morellet, artiste français majeur du XXe siècle, à travers des expositions et des évènements dans toute la France. Le travail de cet artiste est représenté dans les collections du Musée des Beaux-arts et de l’artothèque.

Venez (re)découvrir l’œuvre étonnante Le fantôme de Malevitch sur la façade du musée, en lien avec l’œuvre Carré sur carré de l’artothèque.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

2026 marque le centenaire de la naissance de François Morellet, artiste français majeur du XXe siècle, à travers des expositions et des évènements dans toute la France. Le travail de cet artiste est …

© Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry