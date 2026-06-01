Visite flash : Arto Quezako, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Visite flash : Arto Quezako Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

L’artothèque de Chambéry fête ses 40 ans cette année mais connaissez-vous son rôle, son fonctionnement et la richesse de son fonds de plus de 600 œuvres d’art contemporain ? Venez la (re)découvrir en compagnie de l’artothécaire !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

L’artothèque de Chambéry fête ses 40 ans cette année mais connaissez-vous son rôle, son fonctionnement et la richesse de son fonds de plus de 600 œuvres d’art contemporain ? Venez la (re)découvrir en…

© Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry