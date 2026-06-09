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Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz

Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz mercredi 5 août 2026.

Adresse : Place Bellevue

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Biarritz

Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 15:45:00

Date(s) :
2026-08-05

Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

À travers ses 4 reformes suivez l’évolution d’un édifice aux mille visages du premier casino de 1858 au centre des congrès d’aujourd’hui !

Point de rendez-vous Place Bellevue.   .

Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

L’événement Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz

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