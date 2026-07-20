visite flash cathédrale 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 6 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash cathédrale
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:30:00
fin : 2026-08-06 16:15:00
Date(s) :
2026-08-06
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Jauge de 20 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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