Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau
Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau mardi 7 juillet 2026.
Hagetmau
Visite Flash de la Crypte
La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-07
Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée
Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée .
La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26 contact@landes-chalosse.com
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English : Visite Flash de la Crypte
We’d like to take you on a Flash tour of the St-Girons Crypt. In just 30 minutes, follow our guide on a privileged tour of this architectural treasure!
Included in the entrance ticket
L’événement Visite Flash de la Crypte Hagetmau a été mis à jour le 2026-05-06 par Landes Chalosse
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