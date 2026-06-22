Spectacle Musical La Vouivre Hagetmau
Spectacle Musical La Vouivre Hagetmau mercredi 8 juillet 2026.
Hagetmau
Spectacle Musical La Vouivre
Médiathèque Hagetmau Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
La compagnie Hors Sujet présente son nouveau spectacle musical La Vouivre .
L’histoire Lucien, un vieil homme, vit dans une maison au bord d’un étang, dans les Landes, au milieu de la forêt. Tous les matins il retrouve sa femme-étang et se baigne. Gratuit sur réservation dès 7 ans.
La compagnie Hors Sujet présente son nouveau spectacle musical La Vouivre .
L’histoire Lucien, un vieil homme, vit dans une maison au bord d’un étang, dans les Landes, au milieu de la forêt. Tous les matins il retrouve sa femme-étang et se baigne. Lorsqu’ un été particulièrement chaud pour les Landes s’installe, l’étang disparaît. Lucien part à sa recherche, s’égare et, sur son chemin, ses souvenirs d’enfance reviennent.
SPECTACLE FAMILIAL (à partir de 7 ans)
GRATUIT SUR RESERVATION .
Médiathèque Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr
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English : Spectacle Musical La Vouivre
The Hors Sujet theater company presents its new musical: La Vouivre.
The story: Lucien, an old man, lives in a house on the edge of a %E9tang in the Landes region, in the middle of the forest. Every morning, he meets his “pond wife” and goes for a swim. Free admission with reservation for ages 7 and up.
L’événement Spectacle Musical La Vouivre Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-22 par Landes Chalosse
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