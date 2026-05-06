Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau
Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau mardi 14 juillet 2026.
Hagetmau
Visite Flash de la Crypte
La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-14
Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée
Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée .
La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26 contact@landes-chalosse.com
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English : Visite Flash de la Crypte
We’d like to take you on a Flash tour of the St-Girons Crypt. In just 30 minutes, follow our guide on a privileged tour of this architectural treasure!
Included in the entrance ticket
L’événement Visite Flash de la Crypte Hagetmau a été mis à jour le 2026-05-06 par Landes Chalosse
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