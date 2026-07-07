Informations pratiques

Hagetmau

La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

Lacs d’Halco Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres des lacs d’Halco à Hagetmau, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter !

L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres des lacs d’Halco à Hagetmau, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .

Lacs d’Halco Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

The library team looks forward to seeing you in the shade of the trees at the Halco Lakes in Hagetmau, with storytime, board games, coloring activities, and outdoor games for all ages.

To make yourself comfortable, bring your own cozy essentials: a blanket, a pillow, a hat, and a snack!

L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Hagetmau a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse