La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Hagetmau
jeudi 16 juillet 2026 · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
Lacs d’Halco Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres des lacs d’Halco à Hagetmau, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.
Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter !
L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres des lacs d’Halco à Hagetmau, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.
Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .
Lacs d’Halco Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
The library team looks forward to seeing you in the shade of the trees at the Halco Lakes in Hagetmau, with storytime, board games, coloring activities, and outdoor games for all ages.
To make yourself comfortable, bring your own cozy essentials: a blanket, a pillow, a hat, and a snack!
L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Hagetmau a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse
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