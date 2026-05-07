Visite flash de l’exposition Ville-Close Concarneau
Visite flash de l’exposition Ville-Close Concarneau vendredi 10 juillet 2026.
Concarneau
Visite flash de l’exposition
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une visite flash gratuite pour découvrir l’exposition 11h55 au beffroi avec un guide conférencier.
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Visite flash de l’exposition
L’événement Visite flash de l’exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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