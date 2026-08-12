Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » Musée de Bretagne Rennes Dimanche 27 septembre, 14h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’exposition « La mer jamais ne s’oublie » propose une approche à la fois documentaire et poétique de notre rapport à la mer, à sa beauté mais aussi à sa fragilité.

Pour le dernier jour d’ouverture, retrouvez Guillaume, médiateur, pour des visites flashs de découverte ou redécouverte de l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-27T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T18:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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