Visite flash du Musée Mathurin Méheut Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Visite flash du Musée Mathurin Méheut Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mardi 4 août 2026.
Lamballe-Armor
Visite flash du Musée Mathurin Méheut
Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 10:20:00
Date(s) :
2026-08-04
Découvrez, le temps d’une courte visite, certaines œuvres de Mathurin Méheut qui reflètent les moments forts de la vie de l’artiste.
Durée environ 20 min.
Limitée à 15 personnes.
Compris dans le tarif entrée musée. Réservation sur place à l’accueil. .
Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 19 99
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English :
L’événement Visite flash du Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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