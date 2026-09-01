Informations pratiques

Concarneau

Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Parcourez l’exposition 11h55 au beffroi au cours de cette visite flash !

Avec un guide-conférencier, venez découvrir l’histoire de cet édifice emblématique de la Ville-Close.

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Réservation conseillée / durée 45 minutes .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA