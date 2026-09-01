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AGENDA · Concarneau

Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Maison du Patrimoine
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Parcourez l’exposition 11h55 au beffroi au cours de cette visite flash !

Avec un guide-conférencier, venez découvrir l’histoire de cet édifice emblématique de la Ville-Close.

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée / durée 45 minutes   .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA

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