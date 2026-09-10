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Visite-flash : Focus sur l’architecture traditionnelle picarde, Mons-Boubert, Mons-Boubert

samedi 19 septembre 2026 · Mons-Boubert

Visite-flash : Focus sur l’architecture traditionnelle picarde, Mons-Boubert, Mons-Boubert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mons-Boubert
Adresse
Mons-Boubert, rue d'Aillyacette 1 rue d'Ailly)
Ville
80210 Mons-Boubert
Département
Somme
Tarif
Gratuit

Visite-flash : Focus sur l’architecture traditionnelle picarde Samedi 19 septembre, 16h30 Mons-Boubert Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Niché au fond d’une vallée verte, le village de Mons-Boubert a conservé une forte densité de fermes et de maisons picardes. Par des exemples de constructions du quartier haut de Mons, découvrez les matériaux et les techniques de construction de l’architecture traditionnelle picarde.
Visite flash 30 min – RDV sur la placette, 1 rue d’Ailly

Mons-Boubert Mons-Boubert, rue d’Aillyacette 1 rue d’Ailly) Mons-Boubert 80210 Somme Hauts-de-France
Niché au fond d’une vallée verte, le village de Mons-Boubert a conservé une forte densité de fermes et de maisons picardes. Par des exemples de constructions du quartier haut de Mons, découvrez les..

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