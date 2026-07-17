Visite-flash ; Focus sur l’église de Vauchelles-lès-Quesnoy, Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy, Vauchelles-les-Quesnoy
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy · Vauchelles-les-Quesnoy
Informations pratiques
Visite-flash ; Focus sur l’église de Vauchelles-lès-Quesnoy Dimanche 20 septembre, 16h30 Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Édifiée au 16e siècle et remaniée au 19e siècle, venez découvrir l’église de Vauchelles le temps d’une visite flash !
Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy Vauchelles-lès-Quesnoy, Vauchelles-les-Quesnoy 80132 Somme Hauts-de-France
Édifiée au 16e siècle et remaniée au 19e siècle, venez découvrir l’église de Vauchelles le temps d’une visite flash !
©Ville d’Abbeville, N.Fruchart