Visite-flash ; Focus sur l’église de Vauchelles-lès-Quesnoy, Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy, Vauchelles-les-Quesnoy

Informations pratiques

Visite-flash ; Focus sur l’église de Vauchelles-lès-Quesnoy Dimanche 20 septembre, 16h30 Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édifiée au 16e siècle et remaniée au 19e siècle, venez découvrir l’église de Vauchelles le temps d’une visite flash !

Eglise de Vauchelles-lès-Quesnoy Vauchelles-lès-Quesnoy, Vauchelles-les-Quesnoy 80132 Somme Hauts-de-France

Édifiée au 16e siècle et remaniée au 19e siècle, venez découvrir l’église de Vauchelles le temps d’une visite flash !

©Ville d’Abbeville, N.Fruchart