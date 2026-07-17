Visite-flash : Focus sur l’église St-Riquier de Fontaine-sur-Somme, Église Saint-Riquier, Fontaine-sur-Somme

Informations pratiques

Visite-flash : Focus sur l’église St-Riquier de Fontaine-sur-Somme Dimanche 20 septembre, 13h30 Église Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, la commune de Fontaine-sur-Somme a conservé son église des 15e et 16e siècles. Dédiée à Saint-Riquier, elle est un exceptionnel témoignage de l’architecture gothique flamboyante picarde : son portail et ses clefs de voûte fourmillent de détails sculptés et historiés.

Le temps d’une visite-flash de 30 min, découvrez l’histoire de l’histoire, de sa construction au 15e siècle à sa reconstruction au 20e siècle !

Église Saint-Riquier 7 Rue de Haut, 80510 Fontaine-sur-Somme, France Fontaine-sur-Somme 80510 Somme Hauts-de-France 0322319446

Malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, la commune de Fontaine-sur-Somme a conservé son église des 15e et 16e siècles. Dédiée à Saint-Riquier, elle est un exceptionnel témoignage de : …

©BS3V, C.Abelé