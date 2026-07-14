Visite flash la place de la musique à l’Antiquité, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
mercredi 15 juillet 2026 · Route du Château · Claracq
Informations pratiques
Claracq
Visite flash la place de la musique à l’Antiquité, au musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Découvrir la musique et ses instruments dans le monde romain. Comment devenait-on musiciens ? Dans quels contextes jouait-on de la musique ? Quels étaient les instruments les plus utilisés ? Omniprésente dans la société romaine, la musique rythmait la vie des cités au son des citharae, des tibiae et de nombreux autres instruments… 30-40 minutes. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
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English : Visite flash la place de la musique à l’Antiquité, au musée gallo-romain
L’événement Visite flash la place de la musique à l’Antiquité, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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