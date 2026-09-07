Visite-flash : L’église de Villers-sur-Authie et ses vitraux, Église de l’Assomption, Villers-sur-Authie

Informations pratiques

Visite-flash : L’église de Villers-sur-Authie et ses vitraux Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de l’Assomption Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Le château de Villers-sur-Authie rappelle la présence ancienne des seigneurs de village. Grands mécènes, ils ont également laissé leur empreinte sur le patrimoine de la commune, en particulier l’église Notre-Dame de l’Assomption qu’ils ont agrandit et embelli au cours de siècles. L’édifice, classé monument historique, conserve encore aujourd’hui la mémoire de ses bienfaiteurs notamment à travers de somptueux vitraux du 16e siècle.

Église de l’Assomption Rue de l’Eglise, 80120 Villers-sur-Authie, France Villers-sur-Authie 80120 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-flash-focus-sur-leglise-de-villers-sur-authie-et-ses-vitraux/ »}]

Le château de Villers-sur-Authie rappelle la présence ancienne des seigneurs de village. Grands mécènes, ils ont également laissé leur empreinte sur le patrimoine de la commune.

©BS3V, C.Abelé