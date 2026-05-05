Visite flash par les créateurs et créatrices de l’exposition, MEG, Genève

Visite flash par les créateurs et créatrices de l’exposition Samedi 9 mai, 11h15, 16h00, 17h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:15:00+02:00 – 2026-05-09T11:45:00+02:00

Fin : 2026-05-09T17:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00

Lors du week-end de vernissage, participez à une visite flash à plusieurs voix menée par deux co-commissaires de l’exposition et deux adolescent-e-s d’une classe genevoise.

Cette visite, vous invite dans les coulisses de la création de l’exposition pour mieux saisir les idées et les choix ayant guidés ce processus. Une occasion privilégiée de rencontrer et d’échanger avec les personnes qui ont imaginé l’exposition.

11h15 à 11h30 : avec deux élèves des classes ayant participé au projet, Damien Kunik, co-commissaire de l’exposition et conservateur des collections Asie, Iris Terradura, co-commissaire de l’exposition et collaboratrice scientifique.

16h à 16h30 : avec deux élèves des classes ayant participé au projet Anouck Hoyois, co-commissaire de l’exposition et médiatrice culturelle et scientifique, Damien Kunik, co-commissaire de l’exposition et conservateur des collections Asie.

17h à 17h30 : avec deux élèves des classes ayant participé au projet, Damien Kunik, co-commissaire de l’exposition et conservateur des collections Asie, Iris Terradura, co-commissaire de l’exposition et collaboratrice scientifique.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite flash de l’exposition temporaire avec les créateurs et créatrices de l’exposition. Exposition temporaire. Le samedi 9 mai à 11h15, 16h et 17h.

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