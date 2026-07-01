Visite flash : patrimoine vivant, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Informations pratiques

Visite flash : patrimoine vivant 18 et 19 septembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Sur inscription à partir du 1 septembre 2026

Durée 30 minutes

Groupe limité à 12 personnes

Public adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Chaque année, les réserves précieuses des Bibliothèques de Chambéry s’enrichissent de dons et de nouvelles acquisitions. Venez découvrir nos dernières trouvailles.

Au programme : édition originale de Rousseau, traité érotico-médical écrit par un Savoyard, plan de Chambéry, livre pour enfants…

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-chambery.fr »}] La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Chaque année, les réserves précieuses des Bibliothèques de Chambéry s’enrichissent de dons et de nouvelles acquisitions. Venez découvrir nos dernières trouvailles.

Bibliothèques municipales de Chambéry, SAV A 007.682