Tardets-Sorholus

Visite gourmande de Tardets

Bureau d’accueil touristique Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Venez découvrir le marché traditionnel de Tardets, qui vous surprendra par sa longévité.

Aujourd’hui, vous aurez l’occasion d’entrer dans le monde des producteurs et de comprendre le chemin parcouru par ceux-ci dans l’obtention des labels de qualité. De retour au bureau d’accueil, vous pourrez composer vos pintxos et déguster des produits locaux avant de retourner sur le marché pour y faire vos achats. Minimum quatre personnes. Sur réservation. .

Bureau d’accueil touristique Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Visite gourmande de Tardets

L’événement Visite gourmande de Tardets Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque