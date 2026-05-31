Visite gratuite de la Maison du bijou, La Maison du bijou, Le Cheylard

Visite gratuite de la Maison du bijou Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 La Maison du bijou Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Maison du bijou vous invite à découvrir l’univers précieux du bijou dans les hautes vallées d’Ardèche, en visite libre gratuite. Un audioguide vous accompagne au travers des huit espaces d’exposition qui vous racontent l’histoire de la bijouterie dans la région et vous livrent les secrets de fabrication du bijou.

Découvrez une longue tradition de métiers, les techniques utilisées en bijouterie, des pièces de collection, des créations originales, puis des témoignages, de l’histoire et l’origine des activités industrielles du territoire. Côté coulisse ou côté scène, le bijou se découvre et se dévoile… Fascinant !

La Maison du bijou 4B Rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 64 80 97 http://www.ardeche-hautes-vallees.fr La Maison du bijou vous invite à découvrir l’univers précieux du bijou et les savoir-faire de la région. Un audioguide, traduit en anglais, vous accompagne au travers des huit espaces d’exposition qui vous livrent les secrets de fabrication du bijou. Parkings

La Maison du bijou vous invite à découvrir l’univers précieux du bijou dans les hautes vallées d’Ardèche, en visite libre gratuite. Un audioguide vous accompagne au travers des huit espaces qui vous …

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