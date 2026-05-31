Visite gratuite de la Maison du Châtaignier, La Maison du Châtaignier, Saint-Pierreville

Visite gratuite de la Maison du Châtaignier 19 et 20 septembre La Maison du Châtaignier Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Explorez tout un monde couleur châtaigne… La Maison du Châtaignier, au coeur des Monts d’Ardèche, vous invite à découvrir l’univers de la châtaigne d’Ardèche au travers d’une expérience immersive et ludique, en visite libre gratuite.

La Maison du Châtaignier 40 rue des lavoirs, 07190 Saint-Pierreville Saint-Pierreville 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 64 80 97 http://www.maison-du-chataignier.fr Explorez tout un monde couleur châtaigne … La Maison du Châtaignier vous invite à découvrir l’univers de la châtaigne d’Ardèche au travers d’une expérience immersive et ludique ! Parkings

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