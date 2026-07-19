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Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac

dimanche 6 septembre 2026 · Place du Feu · Bergerac

Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Feu
Adresse
Musée du Tabac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Visite gratuite Musée du Tabac

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Tabac.

Les collections d’objets rares du Musée du Tabac seront accessibles gratuitement en ce premier dimanche du mois .

Un livret jeu est proposé pour les enfants !   .

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13  musees@bergerac.fr

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English : Visite gratuite Musée du Tabac

L’événement Visite gratuite Musée du Tabac Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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