Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Visite gratuite Musée du Tabac

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Tabac.

Les collections d’objets rares du Musée du Tabac seront accessibles gratuitement en ce premier dimanche du mois .

Un livret jeu est proposé pour les enfants ! .

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Visite gratuite Musée du Tabac

L’événement Visite gratuite Musée du Tabac Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides