Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac
dimanche 6 septembre 2026 · Place du Feu · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Visite gratuite Musée du Tabac
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Tabac.
Les collections d’objets rares du Musée du Tabac seront accessibles gratuitement en ce premier dimanche du mois .
Un livret jeu est proposé pour les enfants ! .
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
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English : Visite gratuite Musée du Tabac
L’événement Visite gratuite Musée du Tabac Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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