Visite guidé du château de Saint-Maurice, Château de Saint-Maurice-Thizouaille, Saint-Maurice-Thizouaille

Informations pratiques

Visite guidé du château de Saint-Maurice Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Saint-Maurice-Thizouaille Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un château féodal est un chantier permanent. Au fil des années les différents occupants ont chacun ajouté à la forteresse de Saint-Maurice.

Les usages ont changé et fait évoluer le bâti. Ici on a stocké des armes et des moissons, fait vieillir du vin et aménagé des chambres pour des locataires. On a rassemblé et cantonné des troupes contre les Anglais et Bourguignons, on a subi des sièges et controlé des routes commerciales, on a retenu en otage des voisins et marié des héritiers. Tout cela se retrouve maintenant, ou pas, dans la pierre.

Ce que l’on ne voit plus a été remanié, démoli ou détourné, mais cela peut également avoir dépéri, s’être délité. L’enjeu de la photographie ancienne comme de l’archéologie c’est d’enquêter sur ce qu’on peut reconstituer de tout cela. Venez voir où en sont les investigations et les rénovations.

Château de Saint-Maurice-Thizouaille 1 rue du Château, 89110 Saint-Maurice-Thizouaille Saint-Maurice-Thizouaille 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Un château féodal est un chantier permanent. Au fil des années les différents occupants ont chacun ajouté à la forteresse de Saint-Maurice.

© Nicolas Bauchard