Visite guidée : 10 chefs-d’œuvre du musée, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Les Pêcheries, musée de Fécamp · Fécamp
Informations pratiques
Visite guidée : 10 chefs-d’œuvre du musée 19 et 20 septembre Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez profiter des visites guidées intitulées « 10 chefs-d’oeuvre du musée », par Aurélien Arnaud, Directeur du musée et Nadège Sébille-Santiago, Chargée des collections.
Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.
Venez profiter des visites guidées intitulées « 10 chefs-d’oeuvre du musée », par Aurélien Arnaud, Directeur du musée et Nadège Sébille-Santiago, Chargée des collections.
© Les Pêcheries, musée de Fécamp
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