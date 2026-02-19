Visite guidée : 10 chefs-d’œuvre du musée, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée : 10 chefs-d’œuvre du musée 19 et 20 septembre Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez profiter des visites guidées intitulées « 10 chefs-d’oeuvre du musée », par Aurélien Arnaud, Directeur du musée et Nadège Sébille-Santiago, Chargée des collections.

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Venez profiter des visites guidées intitulées « 10 chefs-d’oeuvre du musée », par Aurélien Arnaud, Directeur du musée et Nadège Sébille-Santiago, Chargée des collections.

© Les Pêcheries, musée de Fécamp