Visite guidée 2026 Fanlac Rue des Ecoles Fanlac

Informations pratiques

Fanlac

Visite guidée 2026 Fanlac

Rue des Ecoles Parking à l’entrée du village Fanlac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

21h. Fanlac, célèbre grâce à Jacquou Le Croquant, se découvre lors d’une visite nocturne entre histoire et fiction. A partir de 10 ans. Sur réservation. 5€/personne

Fanlac est un village typique du Périgord comme il en existe d’autres, mais une oeuvre littéraire a bouleversé son destin. Eugène Le Roy, auteur local du 19ème siècle, en fait le décor d’un roman qui va connaître un immense succès Jacquou Le Croquant.

Plusieurs fois adapté à la télé et au cinéma le village sera utilisé comme décor.

Depuis plus d’un siècle maintenant le village est associé à cette histoire et à son personnage principal Jacquou, paysan pauvre et rebelle en quête de justice.

A la nuit venue, cette visite vous propose de découvrir en histoire et fiction le village, le roman et son auteur, un personnage haut en couleur.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Conseillée à partir de 10 ans.

Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère.

(Billet non échangeable et non remboursable) .

Rue des Ecoles Parking à l’entrée du village Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Visite guidée 2026 Fanlac

21h. Fanlac, famous thanks to Jacquou Le Croquant, is discovered during a nocturnal visit that combines history and fiction. Ages 10 and up. Reservations required. 5/person

L’événement Visite guidée 2026 Fanlac Fanlac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère