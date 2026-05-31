Visite guidée : 29 ans de sauvegarde du patrimoine industriel, Musée vivant de l’énergie, Rai

Visite guidée : 29 ans de sauvegarde du patrimoine industriel 19 et 20 septembre Musée vivant de l’énergie Orne

6€ adultes, 4€ 7-12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

29 ans de sauvegarde du patrimoine industriel

Depuis 1997, nous restaurons sur place ou dans le musée, les moteurs industriels permettant de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement des entreprises. Leurs formes harmonieuses et imposantes (jusqu’à 20 tonnes) composées d’une multitude de matériaux, comparables à des oeuvres d’art ne manqueront pas de vous surprendre !

Tous vos sens seront en éveil lors du démarrage des machines dans notre ancienne usine de 1916.

Une salle des maquettes de moulins à vent et à eau complète cette visite.

D’autres collectionneurs de moteurs vous présenteront leur matériel en fonctionnement.

Musée vivant de l’énergie 7 rue de la gare, 61270 Rai Rai 61270 Orne Normandie 02 33 24 17 81 https://www.musee61energie.fr/ https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-Vivant-de-l%C3%A9nergie/100054628921318/ Musée sur les énergies utilisées de 1800 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux.

Vous pourrez découvrir des moteurs industriels, agricoles, des machines à vapeur restaurées et remis dans un environnement proche de l’origine. Mise en fonction de machines devant les visiteurs. Une salle des maquettes retrace l’évolution des moulins à eau et vent. D’autres applications comme des turbines hydrauliques de type Francis, un bélier et d’autres objets complètent cette collection. Accès véhicules, parking en face du musée.

29 ans de sauvegarde du patrimoine industriel

© C. Milet