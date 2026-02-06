Visite guidée 7-12 ans « Napoléon et la Légion d’honneur » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris
Visite guidée 7-12 ans « Napoléon et la Légion d’honneur » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris vendredi 6 mars 2026.
Venez découvrir pendant vos vacances le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie en famille, et laissez-vous guider par une visite ludique à destination des 7-12 ans autour de la figure de Napoléon, fondateur de la Légion d’honneur.
Une visite guidée passionnante pour les enfants de 7 à 12 ans !
Le vendredi 06 mars 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit
Gratuit sur réservation sur legiondhonneur.fr
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-06T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T17:15:00+01:00
Date(s) : 2026-03-06T15:00:00+02:00_2026-03-06T16:15:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris
https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites +33140628425 musee@legiondhonneur.fr
Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire