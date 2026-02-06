Venez découvrir pendant vos vacances le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie en famille, et laissez-vous guider par une visite ludique à destination des 7-12 ans autour de la figure de Napoléon, fondateur de la Légion d’honneur.

Une visite guidée passionnante pour les enfants de 7 à 12 ans !

Le vendredi 06 mars 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit

Gratuit sur réservation sur legiondhonneur.fr

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris

https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites +33140628425 musee@legiondhonneur.fr



