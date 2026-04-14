Visite guidée à 20h30, Musée de la Céramique, Desvres

Visite guidée à 20h30 Samedi 23 mai, 20h30 Musée de la Céramique Pas-de-Calais

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Plongez dans l’histoire et le savoir-faire unique de la céramique lors d’une visite guidée. Venez découvrir les collections, des témoignages et les secrets de fabrication qui font la richesse de ce patrimoine local.

Possibilité de s’inscrire au 03 21 83 23 23. Jauge limitée.

Musée de la Céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres, France Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321832323 https://www.musee-ceramique-desvres.com Le musée propose un parcours chronologique et thématique en dix salles permettant de découvrir l’activité céramique de Desvres de la fin du XVIIe au début du XXIe siècle. Cité potière antique, Desvres possède très tôt une main d’œuvre qualifiée grâce à laquelle l’art de la faïence s’implante durablement dès le milieu des années 1760. Sous l’impulsion des Fourmaintraux, le XIXe siècle voit le développement de cette industrie et la naissance de nombreuses manufactures locales. C’est au cours du siècle suivant que Desvres s’affirme comme un important centre producteur céramique, avec les grandes sociétés Fourmaintraux, Géo Martel et Masse. De nos jours, l’activité continue, creusant la veine d’un savoir-faire incontesté. Poteries, faïences, grès et porcelaines se succèdent dans une riche présentation d’environ 700 pièces. Cette multitude d’objets étonnants, chatoyants et souvent spectaculaires, s’offre au visiteur dans des espaces scénographiques inédits. A16 ou A26

Plongez dans l’histoire et le savoir-faire unique de la céramique lors d’une visite guidée. Venez découvrir les collections, des témoignages et les secrets de fabrication qui font la richesse de ce …

©museedelaceramique