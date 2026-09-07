VISITE GUIDEE : A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE BEUTIN, mairie de Beutin, Beutin

Informations pratiques

VISITE GUIDEE : A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE BEUTIN Samedi 19 septembre, 11h00 mairie de Beutin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

GRATUIT | DURÉE : 1H | Rendez-vous à la mairie | réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com |Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

mairie de Beutin 40 route nationale 62170 Beutin Beutin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321060427 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}] [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

GRATUIT | DURÉE : 1H | Rendez-vous à la mairie | réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou [accueil@destinationmontreuilsurmer.com](mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com) |Animée par le et…