Informations pratiques

Unverre

Visite guidée A la découverte d’Unverre

Unverre Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-04

Visite commentée pour découvrir l’histoire du bourg et de l’église d’Unverre.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .

Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour to discover the history of the village and the church of Unverre.

L’événement Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN