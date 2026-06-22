UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Unverre

Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre

jeudi 9 juillet 2026 · Unverre

Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
28160 Unverre
Département
Eure-et-Loir
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Unverre

Visite guidée A la découverte d’Unverre

Unverre Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-04

Visite commentée pour découvrir l’histoire du bourg et de l’église d’Unverre.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5  .

Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Guided tour to discover the history of the village and the church of Unverre.

L’événement Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN