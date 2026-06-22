Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre
jeudi 9 juillet 2026 · Unverre
Informations pratiques
Unverre
Visite guidée A la découverte d’Unverre
Unverre Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-04
Visite commentée pour découvrir l’histoire du bourg et de l’église d’Unverre.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .
Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Guided tour to discover the history of the village and the church of Unverre.
L’événement Visite guidée A la découverte d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN