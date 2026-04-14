Visite guidée à la lampe torche, Le Musée du Blockhaus Hôpital, Les Sables-d’Olonne

Visite guidée à la lampe torche Samedi 23 mai, 19h00 Le Musée du Blockhaus Hôpital Vendée

7.00€ tarif préférentiel unique, à prévoir une lampe torche, visites guidées uniquement sur réservation par téléphone, mail ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit des Musées 2026

Au Musée du Blockhaus Hôpital

Visite guidée ou libre dans une atmosphère particulière au coeur d’un authentique blockhaus de la seconde guerre mondiale. Munissez-vous d’une lampe torche et déambulez dans notre musée à votre rythme!

Le Musée du Blockhaus Hôpital rue de verdun 85100 Les sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85100 Les Sables-d’Olonne Vendée Pays de la Loire 0251328012 https://blockhaus-sables.com https://www.facebook.com/blockhaus.sbo/;https://www.instagram.com/museeblockhaus/ Le Musée du Blockhaus Hôpital est un lieu d’histoire de la seconde guerre mondiale comprenant un authentique bunker datant de 1943, qui a été transformé en musée en 2017. Notre grande collection d’objets d’époque et de documents avec un film, qui vous raconte les grands évènements ainsi que le quotidien des Sables d’Olonne et de la Vendée sous l’Occupation. Parking à disque bleu à proximité limité à 3h gratuites, bus et tramouettes (mini bus gratuits) disponibles en face du musée.

Nuit des Musées 2026

©anna hawkins